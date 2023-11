Barys lost to Kazan’s Ak Bars in KHL match

ASTANA. KAZINFORM Astana's Barys Hockey Club lost to Kazan's Ak Bars in a Kontinental Hockey League match with a score 2:5, Kazinform refers to Sports.kz

Kontinental Hockey League

Ak Bars – Barys 5:2 (3:0, 2:2, 0:0)

Pucks:

1:0 - 02:59 Azevedo. Short-handed goal.

2:0 - 09:04 Malykhin (Varnakov, Sidorov). Even-strength goal.

3:0 - 15:55 Lukoyanov (Shyogren, Tkachyov). Even-strength goal.

4:0 - 21:46 Malykhin (Obukhov). Even-strength goal.

4:1 - 24:10 Boyd (Dawes, Bochensky). Powerplay.

4:2 - 26:49 Starchenko (Krasnoslobodtsev). Even-strength goal.

5:2 - 31:23 Tokranov (Svitov). Even-strength goal.