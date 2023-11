Barys lost to Metallurg in KHL play off ¼ final

ASTANA. KAZINFORM Astana's Barys HC lost to Metallurg (Magnitogorsk) in overtime in the second match of the KHL play off quarter-final, sports.kz reported.

Kontinental Hockey League

Metallurg, Magnitogorsk – Barys 5:4 ОТ (1:0, 1:3, 2:1, 1:0)

Pucks:

1:0 - 04:26 Zaripov (Kovar). Even-strength goal

1:1 - 21:04 Starchenko (Barker, Ivanov). Powerplay

2:1 - 31:24 Antipin (Mozyakin, Kovar). Even-strength goal

2:2 - 33:16 Dawes. Even-strength goal

2:3 - 33:51 St.-Pierre (Semyonov). Even-strength goal

3:3 - 41:48 Zaripov (Mozyakin, Antipin). Powerplay

4:3 - 48:00 Zaripov (Lee, Mozyakin). Powerplay

4:4 - 57:31 Dawes (Barker). Even-strength goal

5:4 - 68:40 Kosov (Timkin, Lee). Even-strength goal