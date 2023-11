ASTANA. KAZINFORM Astana's Barys Hockey Club has lost to Omsk's Avangard in a Kontinental Hockey League match 1:3, Kazinform reports citing Sports.kz.

Pucks:



1:0 - 27:16 Pestushko (Perezhogin). Even-strength goal

2:0 - 33:53 Parshin (Kuteikin). Even-strength goal

3:0 - 50:01 Anelyov. Even-strength goal

3:1 - 59:06 Bochensky (Dallman). Even-strength goal