Barys lost to Sochi 2:6 in KHL match

ASTANA. KAZINFORM Astana's Barys HC lost to Sochi HC 2:6 in a Kontinental Hockey League match, Sports.kz says.

Pucks:

1:0 - 02:19 Kazionov Den. (Yalasvaara). Even-strength goal

2:0 - 03:13 Krikunov (Kostitsyn, Paigin). Even-strength goal

2:1 - 05:50 Starchenko (Khudyakov). Even-strength goal

3:1 - 16:36 Shegolkov (Kazionov Den.). Even-strength goal

3:2 - 21:32 Romanov (Panshin). Even-strength goal

4:2 - 48:44 Kazionov (Kazionov). Even-strength goal

5:2 - 57:32 Kostitsyn (Krikunov, Ignatushkin). Even-strength goal, empty net goal

6:2 - 58:52 Petersson (Anissin, Maxwell). Even-strength goal