ASTANA. KAZINFORM In an away match on October 6, Astana's Barys lost to HC Sochi 1:3, Sports.kz reports.

Sochi - Barys 3-1 (1-0, 2-0, 0-1)

Washers:

1: 0 - 08:37 Yunkov (Shchitov). Equal strength

2: 0 - 32:25 Yunkov (O'Dell). Equal strength

3: 0 - 35:02 Wellman (Collins, Jokipakka). Penalty kill

3: 1 - 52:47 St. Pierre (Dallman, Vey). Power play