Black ice shut down roads in Aktobe region

ASTANA. KAZINFORM - A number of roads have been closed in Aktobe region due to black ice, Kazinform refers to the regional Emergency Department.

Due to ice slick Aktobe region's authorities have shut down the following roads: "Samara-Shymkent" (710-615 km), "Aktobe-Orenburg" (14-135 km), "Northern Bypass-Aktobe" (0-39 km), "Donskoe- Badamsha- Aktobe-Orsk" (6-76 km), "Aktobe-Bulgarka-Shubarkuduk" (16-190 km), "Aktobe-Orsk-Petropavlovka-Hazretovka" (0-36 km), "Aktobe-Rodnikovka-Martuk" (05-93 km).