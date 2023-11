Cross-country skiing: Elena Kolomina wins gold medal

ASTANA. KAZINFORM - The Soldiers gorge in Almaty region held cross-country skiing championship, Kazinform refers to Sports.kz.

Elena Kolomina, speed skater from Ridder (East Kazakhstan region), has become the winner of cross-country skiing championship of Kazakhstan. Cross-country skiing. FIS. Kazakhstan Cup. Almaty (Kazakhstan). Women. Skiathlon (5 km classic style +5 km freestyle) 1. Elena Kolomina (Kazakhstan) - 31: 14.0; 2. Irina Bykova (Kazakhstan) - +2.2; 3. Angelina Shuryga (Kazakhstan) - +49.2.