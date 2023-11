MONTREAL. KAZINFORM Kazakhstani tennis player Eena Rybakina World No. 4 was upset in the semifinal clash at the now-running Canadian Open in Montreal, Kazinform learnt from Sports.kz.

Rybakina lost to Russia’s Liudmila Samsonova in three sets 6:1, 1:6, 2:6.

On her way to the semifinals Rybakina beat Jennifer Brady 6:7, 7:6, 6:3, Sloane Stephens 6:3, 6:3, and Daria Kasatkina 5:7, 7:5, 7:6.