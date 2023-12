Elizabet Tursynbaeva ranks among world’s Top 10 figure skaters

NUR-SULTAN. KAZINFORM The International Skating Union has updated its ranking of the world’s best figure skaters, Kazinform reports citing Sports.kz.

Kazakhstani Elizabet Tursynbaeva was placed the 10th in the ranking (3,108 scores).

Japanese Rika Kihira tops the ranking after her win at the ISU Four Continents Championships. Russian Alina Zagitova ranks the second, and another Japanese figure skater Satoko Miyahara is the third.

1. Rika Kihira (Japan) — 4,708

2. Alina Zagitova (Russia) — 4,702

3. Satoko Miyahara (Japan) — 4,089

4. Bradie Tennell (U.S.A.) — 3,864

5. Evgeniya Medvedeva (Russia) — 3,734

6. Kaori Sakamoto (Japan) — 3,724

7. Alyona Kostornaya (Russia) — 3,255

8. Wakaba Higuchi (Japan) — 3,187

9. Anna Shcherbakova (Russia) — 3,126

10. Elizabet Tursynbaeva (Kazakhstan) — 3,108.