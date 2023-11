FIFA World Cup 2018: Poland announced squad for its qualification match vs. Kazakhstan

ASTANA. KAZINFORM Chief Coach of the national team of Poland Adam Nawałka announced the names of the 17 team members for the FIFA World Cup 2018 qualification match vs. Kazakhstan, Sports.kz reports citing Onet.pl.

The squad of the Polish team:



Goalkeepers: Artur Boruc (Bournemouth, England), Łukasz Fabiański (Swansea, England), Wojciech Tomasz Szczęsny (Roma, Italy).

Defenders: Thiago Cionek (Palermo, Italy), Kamil Glik (Monaco, France), Artur Jędrzejczyk (Krasnodar, Russia), Łukasz Piszczek (Borussia, Dortmund), Bartosz Salamon (Cagliari, Italy).



Midfielders: Jakub "Kuba" Błaszczykowski (Wolfsburg, Germany), Kamil Grosicki (Rennes, France), Bartosz Kapustka (Leicester, England), Grzegorz Krychowiak (Paris Saint-Germain Football Club, France), Karol Linetty (Sampdoria, Italy), Piotr Sebastian Zieliński (Napoli, Italy).



Forwards: Robert Lewandowski (Bavaria, Germany), Arkadiusz "Arek" Milik (Napoli, Italy), Kamil Wilczek (Brøndby IF, Denmark).



The match Kazakhstan vs. Poland will take place in Astana on September 4 at 22:00 local time.