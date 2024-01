ASTANA. KAZINFORM - In an away Kontinental Hockey League match in Shanghai, Barys Astana players have defeated today Beijing-based Kunlun Red Star (1-4), SPORTINFORM reports.

Kunlun Red Star (Beijing) - Barys (Astana) 1-4 (0-1, 1-2, 0-1)

Goals:

0-1 - Matt Frattin - 14:30

1-1 - Wojtek Wolski - 25:08

1-2 - Anton Sagadeye - 29:16

1-3 - Nikita Mikhailis - 30:16

1-4 - Viktor Svedberg - 58:06 (empty net goal).