ASTANA. KAZINFORM In the friendly match held in Belarusian Molodechno, the national team of Kazakhstan lost to Belarus, 3-0, sports.kz reports.

Belarus - Kazakhstan 3-0 (0-0, 2-0, 1-0)

Goals:

1-0 - 24:47 Vorobey (Pavlovich, Turkin).Powerplay

2-0 - 35:17 Gavrus (Pavlovich). Equal strength

3-0 - 58:00 Boyarchuk (Buinitsky). Equal strength. Empty net.