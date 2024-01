Kazakh beauty stuns in national costume at 2018 Miss Universe

ASTANA. KAZINFORM - 18-year-old Sabina Azimbayeva graced the stage of the 2018 Miss Universe beauty pageant in Thailand during the national costumes segment, Kazinform reports.

Sabina was dressed as the Golden Man. Her costume weighs over 30 kg.



Sabina Azimbayeva is a fashion model from Kazakhstan who won the Miss Almaty 2017 beauty pageant.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Сегодня в университете @uib_team состоялась пресс-конференция, в которой приняла участия «Мисс Алматы 2017» и участница финала международного конкурса Мисс Вселенная 2018 @missuniverse - @sabina_azimbayeva .Сабина Азимбаева представила свой национальный костюм, автором которая является Камила Бах. _______________________________________________________ A press conference was held today at @uib_team , in which Miss Almaty 2017 took part and participated in the final of the Miss Universe @missuniverse international contest. Sabina Azimbayeva presented her national costume, the author of which is Kamila Bach. #misskazakhstan#missalmaty#misskazakhstan2018#missalmaty2017#missworld#missworld2018#missology#missuniverse#missuniverse2018#missuniverseKazakhstan#missuniversenationalcostume#kazakhstannationalcostume Публикация от @ missuniverseworldgikz 26 Ноя 2018 в 8:13 PST