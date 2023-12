Kazakh judo team unveils roster for Zargeb Grand Prix

NUR-SULTAN. KAZINFORM Kazakhstan’s national judo team has unveiled its roster for the Grand Slam tournament set for July 15-17 in Zagreb, Croatia, Kazinform reports.

Team’s roster

Men:

60kg - Magzhan Shamshadin, Nurdaulet Amakossov

66kg - Yeldos Smetov, Almas Galymov

73kg - Yerlan Serikzhanov

81kg - Bekadil Shaimerdenov, Abylaikhan Zhubanazar

90kg - Yermakhan Anuarbekov, Yersultan Muzapparov

-100kg - Nurlykhan Sharkhan

+100kg – Yelaman Yergaliyev, Adil Orazbayev

Women:

48kg – Galiya Tynbayeva

52kg – Saltanat Sultanbekova

57kg – Bakhyt Kussakbayeva

78kg – Aruna Zhangeldina

Фото: fdk.kz