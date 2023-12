ASTANA. KAZINFORM Kazakh Zhibek Kulambayeva lost to Polina Kudermetova of Russia 1:6, 5:7 in the women’s singles Round of 32 at the Bari WTA 125K, Kazinform cites Sports.kz.

In the qualifiers, Zhibek beat Anna Siskova 6:2, 6:4.