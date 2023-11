ASTANA. KAZINFORM - FIFA has published an updated ranking of world national teams, Kazinform has learnt from Sports.kz.

Kazakhstan's national team has raised six lines climbing to 125th position.

Belgium, Argentina and Spain lead the ranking.

FIFA rating (March 3, 2016):

1 (1). Belgium - 1506

2 (2). Argentina - 1457

3 (3). Spain - 1374

4 (4). Germany - 1355

5 (5). Chile - 1307

6 (6). Brazil - 1254

7 (7). Portugal - 1234

8 (8). Columbia - 1215

9 (9). England - 1112

10 (10). Austria - 1095

23 (23). Russia - 892

27 (27). Ukraine - 845

64 (67). Belarus - 517

74 (71). Uzbekistan - 484

88 (88). Estonia - 376

98 (100). Latvia - 341

105 (105). Kyrgyzstan - 324

112 (116). Azerbaijan - 300

113 (114). Turkmenistan - 298

116 (123). Armenia - 285

122 (120). Georgia - 283

125 (131). Kazakhstan - 276

128 (128). Lithuania - 274

150 (148). Tajikistan - 193

156 (155). Moldova - 165.