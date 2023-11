Kazakhstan reveals national team roaster at Asian Winter Games 2017 in Sapporo

ASTANA. KAZINFORM - Kazakhstan has just revealed the roster of athletes who will represent the country at the 8th Asian Winter Games 2017 in Sapporo, Japan, Kazinform has learnt from Sports.kz.

Biathlon



1. Yan Savitskiy

2. Vassiliy Podkorytov

3. Maksim Braun

4. Anton Pantov

5. Vladislav Vitenko

6. Galina Vishnevskaya

7. Darya Ussanova

8. Olga Poltoranina

9. Anna Kirsanova

10. Alina Raikova



Head coach: Mikhail Dudchenko

Coach: Dmitriy Pantov



Speed skating



1. Roman Krech

2. Denis Kuzin

3. Fyodor Mezentsev

4. Dmitriy Babenko

5. Artyom Krikunov

6. Stanislav Palkin

7. Yekaterina Aidova

8. Nadezhda Sidelnik

9. Tatyana Klimchuk

10. Yelena Urvantseva



Head coach: Lyudmila Prokasheva

Coach: Vadim Sayutin



Short track speed skating



1. Mersaid Zhaksybayev

2. Nurtilek Kazhgali

3. Yerkebulan Shamukhanov

4. Adil Galiakhmetov

5. Kuandyk Suleimenov

6. Kim Iong A

7. Anastasia Krestova

8. Olga Tikhonova

9. Anita Nagai

10. Madina Zhanbussinova



Head coach: Madygali Karsybekov

State coach: Safiya Teleubayeva

Coach: Aslan Daumov



Figure skating



1. Denis Ten

2. Abzal Rakimgaliyev

3. Aiza Mambekova

4. Elizabet Tursynbayeva

5. Nikolai Morozov



Coach: Nikolai Morozov

Coach: Oksana Ten

Coach: Sergey Lebedev

Head coach: Kuralai Uzurova



Cross-country skiing



1. Nikolai Chebotko

2. Yevgeniy Velichko

3. Denis Volotka

4. Rinat Mukhin

5. Yerdos Akhmadiyev

6. Sergey Cherepanov

7. Yelena Kolomina

8. Olga Mandrika

9. Irina Bykova

10. Marina Matrosova

11. Angelina Shuryga

12. Tamara Ebel



Coach: Sergey Snytin



Alpine skiing



1. Igor Zakurdayev

2. Marin Huber

3. Yekaterina Karpova

4. Maria Grigorova

5. Taras Pimenov



Head coach: Alexey Shubin

Freestyle skiing (mogul)



1. Oleg Tsinn

2. Aleksandt Gerbert

3. Konstantin Gorlachev

4. Ayaulym Amrenova



Head coach: Viktor Lemeshko

Coach: Viktor Reikherd



Snowboard



1. Rollan Sadykov

2. Vladislav Zuyev

3. Ksenia Tupik

4. Darya Slobodkina



Head coach: Leonid Dimakov



Ski jumping



1. Marat Zhaparov

2. Sabirzhan Muminov

3. Sergey Tkachenko

4. Nikolai Karpenko



Head coach: Pavel Vassilyev



Curling (men)



1. Viktor Kim

2. Ruslan Zhuzbai

3. Dmitriy Garagul

4. Abilai Nurumbetov

5. Muzdybai Kudaibergenov

6. Roman Kazimirchik



Curling (women)



1. Ramina Yunicheva

2. Anastasia Surgai

3. Sitora Alliyarova

4. Kamila Bakanova

5. Diana Torkina



Coach: Daniel Kim