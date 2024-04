Kazakhstan reveals roster for 2024 Judo Grand Slam Dushanbe

Kazakhstan revealed a men’s judo roster for the 2024 Judo Grand Slam Dushanbe scheduled for May 3-5, Kazinform News Agency cites the Kazakh National Olympic Committee.

Magzhan Shamshadin, Nurkanat Serikbayev (-60 kg), Yelaman Sultanbai, Almas Galymov (-66 kg), Dastan Shayakhmetov, Darkhan Koibagar (-73 kg), Abylaikhan Zhubanazar (-81kg), Ayan Baigazy, Didar Khamaz (-90kg), Islam Bozbayev, Nurlykhan Sharkhan (-100kg) and Yelaman Yergaliyev, Yerasyl Kazhybayev (+100kg) will defend the country’s colors at the 2024 Judo Grand Slam.