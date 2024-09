Kazakhstan reveals roster for U20 World Wrestling Championships

The 2024 UWW U20 World Championships kicked off September 3 in Pontevedra, Spain, Kazinform News Agency reports.

Laura Ganikyzy (50kg), Yenlik Kabylbek (53kg), Aliana Makhambetova (55kg), Shugyla Omirbek (57kg), Angelina Pervukhina (59kg), Sogiya Zmazneva (62kg), Korlan Amanova (65kg), Beibit Seidualy (68kg), Zhibekzhan Sabyrzhanova (72kg), and Alina Yertostik (76kg) are set to defend the colors at the U20 Women’s Wrestling World Championships.

The 2024 UWW U20 World Championships will run until September 8 in Pontevedra.