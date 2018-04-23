Kazakhstan's 10yo shines at San Remo Junior festival

Мы это сделали. Спасибо всем огромное за вашу поддержку и пожелания. Еще раз хочется выразить слова благодарности организаторам и тем кто нас поддержал за возможность представить нашу страну и выступить на такой знаменитой сцене под симфонический оркестр Сан-Ремо. Для нас это большой опыт и прорыв, который Аделина запомнит на всю жизнь как один из первых серьезных ее выступлений в 10 лет. За пару недель до фестиваля мы узнали, что именно песня Time to say Goodbuy впервые прозвучала на фестивале в Сан-Ремо в 1995 году в исполнении Андреа Бочелли , которую специально написал для него Франческо Сартори. Хочется так же поблагодарить итальянскую публику, за то как они тепло приняли Аделину и поддерживали ее во время выступления своими овациями. И не важно что нам присудят, выступать на знаменитой сцене театра Аристон в финале уже награда для нас. P.s к сожалению пока видео только в таком качестве, обязательно выставим как будет профессиональное от организаторов. #sanremojunior2018 #adelinamukhametzhanova #timetosaygoodbuy #voicekids

Публикация от Аделина Мухаметжанова (@adelina_mukhametzhanova) 21 Апр 2018 в 5:01 PDT