Kazakhstan's 10yo shines at San Remo Junior festival
The 9th edition of San Remo Junior Song Festival took place in the Italian city under the auspices of the San Remo municipality and UNICEF. Out of 36 submitted applications only 16 participants were admitted to the final.
Adelina sang Time to Say Goodbye composition, written by Francesco Sartori, especially for the world's most popular tenor, Andrea Bocelli. All the participants were accompanied by the San Remo Symphony Orchestra at the legendary Ariston Theatre, the Yuna production centre said.
Мы это сделали. Спасибо всем огромное за вашу поддержку и пожелания. Еще раз хочется выразить слова благодарности организаторам и тем кто нас поддержал за возможность представить нашу страну и выступить на такой знаменитой сцене под симфонический оркестр Сан-Ремо. Для нас это большой опыт и прорыв, который Аделина запомнит на всю жизнь как один из первых серьезных ее выступлений в 10 лет. За пару недель до фестиваля мы узнали, что именно песня Time to say Goodbuy впервые прозвучала на фестивале в Сан-Ремо в 1995 году в исполнении Андреа Бочелли , которую специально написал для него Франческо Сартори. Хочется так же поблагодарить итальянскую публику, за то как они тепло приняли Аделину и поддерживали ее во время выступления своими овациями. И не важно что нам присудят, выступать на знаменитой сцене театра Аристон в финале уже награда для нас. P.s к сожалению пока видео только в таком качестве, обязательно выставим как будет профессиональное от организаторов. #sanremojunior2018 #adelinamukhametzhanova #timetosaygoodbuy #voicekids