ALMATY. KAZINFORM The World Judo Championships will kick off on August 25 in the capital of Japan, Tokyo.

Yeldos Smetov, Gusman Kyrgyzbayev, Yerlan Serikzhanov, Yeldos Zhumakanov, Zhansai Smagulov, Didar Khamza, Ruslan Mussayev, Islam Bozbayev, and Aibek Serikbayev of Kazakhstan will vie there for the top honors.