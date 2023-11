Kazakhstani skier claims silver at FIS Para Nordic World Cup

ASTANA. KAZINFORM – Kazakhstan’s Yerbol Khamitov won a silver medal at the FIS Para Nordic World Cup event for cross country skiing and biathlon taking place in Vuokatti, Finland, Kazinform reports.

https://img.inform.kz/kazinform-photobank/media/2023-09-12/ba651200-85e0-4a1f-86d2-fa78176b8d48.webp