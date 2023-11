Kazakstan national team roster for Asian Boxing Championship announced

ASTANA. KAZINFORM Kazakhstan national team announced the roster for the 2017 ASBC Asian Confederation Boxing Championships in Tashkent and 2017 Islamic Solidarity Games in Baku. Sports.kz reports.

Roster for 2017 ASBC Asian Confederation Boxing Championships:

49 kg - Zhomart Yerzhan;

52 kg - Azamat Isakulov;

56 kg - Kairat Yeraliyev;

60 kg - Adilet Kurmetov;

64 kg - Bekdaulet Ibrahimov;

69 kg - Ablayhan Zhusupov;

75 kg - Abilhan Amankul;

81 kg - Yerik Alzhanov;

91 kg - Vasily Levit;

+91 kg - Kamshibek Konkabayev.

Roster for 2017 Islamic Solidarity Games in Baku:

52 kg - Azat Makhmetov;

56 kg - Nurbol Kalzhanov;

60 kg - Sultan Zaurbek;

64 kg - Kuan Kuatov;

69 kg - Ilya Ochkin;

75 kg - Tursynbai Kulahmet;

+91 kg - Nurlan Saparbay.