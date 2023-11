ASTANA.KAZINFORM Astana's Barys HC won over Vladivostok's Admiral 4:1 in a KHL match, Kazinform refers to Sports.kz.

Pucks:

0:1 - 07:39 Pushkaryov (Barker, Shalapov). Powerplay

0:2 - 30:27 Starchenko (Barker, St.Pierre). Even-strength goal

1:2 - 40:32 Krasnoslobodtsev (Sabolic, Grigoryev). Powerplay

1:3 - 55:01 Boyd (Bochenski, Semyonov). Even-strength goal

1:4 - 56:31 Boyd (Ivanov, Trivino). Even-strength goal