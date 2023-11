KHL: Barys lost to Torpedo 1:3

ASTANA. KAZINFORM Astana's BarysHC lost to Torpedo from Russia's Nizhegorodsky region 1:3 in a Kontinental Hockey League match held at Astana's new Ice Palace.

KHL

Barys-Torpedo 1:3 (0:1, 0:0, 1:3)

Pucks:

0:1 - 05:11 Ossipov. Even-strength goal

1:1 - 40:57 Carter (Grachyov, Zherdev). Even-strength goal

1:2 - 42:02 Boyd (Bochenski, Daws). Even-strength goal

1:3 - 59:39 Carter (Syomin). Even-strength goal, empty net goal

Penalties: 8:22 (2:6, 4:2, 2:14)