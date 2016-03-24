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    15:45, 24 March 2016 | GMT +6

    List of Majilis deputies of 6th convocation

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    ASTANA. KAZINFORM - Kazinform provides a full list of Majilis deputies of the Parliament of Kazakhstan of the 6th convocation.

    As was earlier informed, as a result of the snap elections of Majilis deputies of the Parliament of Kazakhstan three political parties advanced. They are the Nur Otan Party, the Communist Party and the Ak Zhol Party.

    Here is the full list of deputies representing these three parties:

    Nur Otan Party;

    1. Maira Aisina

    2. Zauresh Amanzholova

    3. Irina Aronova

    4. Sapar Akhmetov

    5. Bakytzhan Abdraim

    6. Nurlan Abdirov

    7. Maulen Ashimbayev

    8. Askar Bazarbayev

    9. Zagipa Baliyeva

    10. Yersultan Bekturganov

    11. Abdimanap Bekturganov

    12. Gulnar Birzhanova

    13. Marat Bopazov

    14. Svetlana Bychkova

    15. Amangeldy Daurenbayev

    16. Nurlan Dulatbekov

    17. Zheksenbai Duisenbayev

    18. Sergei Dyachenko

    19. Abzal Yeraliyev

    20. Kudaibergen Yerzhan

    21. Mukhtar Yerman

    22. Bakhytzhan Yertayev

    23. Kozhakhan Zhabaliyev

    24. Anar Zhailganova

    25. Kabibulla Dzhakupov

    26. Amanzhan Zhamalov

    27. Zhanat Zharasov

    28. Baidilda Zhylkyshiyev

    29. Sergei Zvolski

    30. Gulnur Iskanova

    31. Snezhana Imasheva

    32. Gulmira Isimbayeva

    33. Pavel Kazantsev

    34. Fakhriddin Karatayev

    35.Balaiym Kesebayev

    36. Ivan Klimenko

    37. Yevgeny Kozlov

    38. Valikhan Kainazarov

    39. Saken Kanybekov

    40. Kuralai Karaken

    41. Gulzhan Karagusova

    42. Arman Kozhakhmetov

    43. Aizada Kurmanova

    44. Serik Kusainov

    45. Beibut Mamrayev

    46. Mansurkhan Makhambetov

    47. Bakhtiyar Maken

    48. Kanat Musin

    49. Karibai Musyrman

    50. Aigul Nurkina

    51. Zhamilya Nurmanbetova

    52. Vasily Oleynik

    53. Zhanat Omarbekova

    54. Saparkhan Omarov

    55. Berik Ospanov

    56. Omarkhan Oksikbayev

    57. Saken Otebayev

    58. Shavkhan Otemisov

    59. Artur Platonov

    60. Meiram Pshembayev

    61. Nurtai Sabilyanov

    62. Aliya Saparova

    63. Serik Seidumanov

    64. Sergei Simonov

    65. Roman Sklyar

    66. Bakhytbek Smagul

    67. Asylbek Smagulov

    68. Alexander Suslov

    69. Kuanysh Sultanov

    70. Abai Tasbolatov

    71. Murat Temirzhanov

    72. Bekbolat Tleukhan

    73. Mukhtar Tinikeyev

    74. Irina Unzhakova

    75. Serik Umbetov

    76. Baktygul Khamenova

    77. Taras Khituov

    78. Mikhail Chirkov

    79. Petr Sharapayev

    80. Gennady Shipovskikh

    81. Olga Shishigina

    82. Gleb Schegelsky

    83. Bakytkozha Izmukhambetov

    84. Tatyana Yakovleva.

    Ak Zhol Party:

    1. Kenes Absatirov

    2. Yerlan Barlybayev

    3. Berik Dyusembinov

    4. Daniya Yespayeva

    5. Meruert Kazbekova

    6. Yekaterina Nikitinskaya

    7. Azat Peruashev.

    Communist Party:

    1. Zhambyl Akhmetbekov

    2. Galina Baimakhanova

    3. Vladislav Kosarev

    4. Aikyn Konurov

    5. Magiram Magerramov

    6. Irina Smirnova

    7. Turgun Syzdykov.

    Besides, Sauytbek Abdrakhmanov, Vladimir Bozhko, Natalya Zhumadildayeva, Roman Kim, Narine Mikaelyan, Akhmet Muradov, Shaimardan Nurumov, Yuri Timoschenko and Shakir Khakhazov were elected from the Assembly of People of Kazakhstan.

    In total, 107 deputies of the Majilis of the Parliament of Kazakhstan have been registered.

    Tags:
    People's Assembly of Kazakhstan Majilis Elections in Kazakhstan Elections Political parties Majilis elections 2016 News Top Story
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