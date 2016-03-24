List of Majilis deputies of 6th convocation
As was earlier informed, as a result of the snap elections of Majilis deputies of the Parliament of Kazakhstan three political parties advanced. They are the Nur Otan Party, the Communist Party and the Ak Zhol Party.
Here is the full list of deputies representing these three parties:
Nur Otan Party;
1. Maira Aisina
2. Zauresh Amanzholova
3. Irina Aronova
4. Sapar Akhmetov
5. Bakytzhan Abdraim
6. Nurlan Abdirov
7. Maulen Ashimbayev
8. Askar Bazarbayev
9. Zagipa Baliyeva
10. Yersultan Bekturganov
11. Abdimanap Bekturganov
12. Gulnar Birzhanova
13. Marat Bopazov
14. Svetlana Bychkova
15. Amangeldy Daurenbayev
16. Nurlan Dulatbekov
17. Zheksenbai Duisenbayev
18. Sergei Dyachenko
19. Abzal Yeraliyev
20. Kudaibergen Yerzhan
21. Mukhtar Yerman
22. Bakhytzhan Yertayev
23. Kozhakhan Zhabaliyev
24. Anar Zhailganova
25. Kabibulla Dzhakupov
26. Amanzhan Zhamalov
27. Zhanat Zharasov
28. Baidilda Zhylkyshiyev
29. Sergei Zvolski
30. Gulnur Iskanova
31. Snezhana Imasheva
32. Gulmira Isimbayeva
33. Pavel Kazantsev
34. Fakhriddin Karatayev
35.Balaiym Kesebayev
36. Ivan Klimenko
37. Yevgeny Kozlov
38. Valikhan Kainazarov
39. Saken Kanybekov
40. Kuralai Karaken
41. Gulzhan Karagusova
42. Arman Kozhakhmetov
43. Aizada Kurmanova
44. Serik Kusainov
45. Beibut Mamrayev
46. Mansurkhan Makhambetov
47. Bakhtiyar Maken
48. Kanat Musin
49. Karibai Musyrman
50. Aigul Nurkina
51. Zhamilya Nurmanbetova
52. Vasily Oleynik
53. Zhanat Omarbekova
54. Saparkhan Omarov
55. Berik Ospanov
56. Omarkhan Oksikbayev
57. Saken Otebayev
58. Shavkhan Otemisov
59. Artur Platonov
60. Meiram Pshembayev
61. Nurtai Sabilyanov
62. Aliya Saparova
63. Serik Seidumanov
64. Sergei Simonov
65. Roman Sklyar
66. Bakhytbek Smagul
67. Asylbek Smagulov
68. Alexander Suslov
69. Kuanysh Sultanov
70. Abai Tasbolatov
71. Murat Temirzhanov
72. Bekbolat Tleukhan
73. Mukhtar Tinikeyev
74. Irina Unzhakova
75. Serik Umbetov
76. Baktygul Khamenova
77. Taras Khituov
78. Mikhail Chirkov
79. Petr Sharapayev
80. Gennady Shipovskikh
81. Olga Shishigina
82. Gleb Schegelsky
83. Bakytkozha Izmukhambetov
84. Tatyana Yakovleva.
Ak Zhol Party:
1. Kenes Absatirov
2. Yerlan Barlybayev
3. Berik Dyusembinov
4. Daniya Yespayeva
5. Meruert Kazbekova
6. Yekaterina Nikitinskaya
7. Azat Peruashev.
Communist Party:
1. Zhambyl Akhmetbekov
2. Galina Baimakhanova
3. Vladislav Kosarev
4. Aikyn Konurov
5. Magiram Magerramov
6. Irina Smirnova
7. Turgun Syzdykov.
Besides, Sauytbek Abdrakhmanov, Vladimir Bozhko, Natalya Zhumadildayeva, Roman Kim, Narine Mikaelyan, Akhmet Muradov, Shaimardan Nurumov, Yuri Timoschenko and Shakir Khakhazov were elected from the Assembly of People of Kazakhstan.
In total, 107 deputies of the Majilis of the Parliament of Kazakhstan have been registered.