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    09:06, 13 July 2019 | GMT +6

    Мировые цены на нефть повысились

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в пятницу на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка повысились, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,19 доллара, до 67 долларов за баррель.


    Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в августе на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,01 доллара, до 60,21 долларов за баррель.

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