Number of coronavirus cases in Kazakhstan climbs to 697

NUR-SULTAN. KAZINFORM – Kazakhstan reported 12 new cases of coronavirus infection in Kyzylorda region, Kazinform refers to coronavirus2020.kz.

To date, 697 cases of coronavirus infection have been detected in the country including 222 cases in the city of Nur-Sultan, 119 cases in Almaty, 55 cases in Karaganda region, 42 cases in Akmola region, 32 cases in Atyrau region, Zhambyl region - 45 cases, Shymkent - 20 cases, East Kazakhstan region - 6 cases, Almaty region - 10 cases, Aktobe region - 11 cases, North Kazakhstan region - 25 cases, Pavlodar region -1 case, Mangistau region - 5 cases , Kyzylorda region - 66 cases, West-Kazakhstan region - 2 cases, Turkestan region - 33 cases and Kostanay region - 3 cases.