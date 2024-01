President's standard hoisted over Akorda

ASTANA. KAZINFORM - The solemn ceremony of hoisting the standard of the President of the Republic of Kazakhstan has taken place next to the Akorda presidential residence today, Kazinform has learnt from the Akorda press service.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Бүгін «Ақорда» резиденциясы алдындағы алаңда Қазақстан Республикасы Президентінің штандартын салтанатты түрде көтеру рәсімі өтті Сегодня на площади перед резиденцией «Акорда» состоялась торжественная церемония поднятия штандарта Президента Республики Казахстан Публикация от AkordaPress (@akordapress) 1 Дек 2018 в 12:04 PST