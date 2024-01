PyeongChang 2018 Feb 15 Schedule: Team Kazakhstan to perform in four sports

ASTANA. KAZINFORM On Thursday, Team Kazakhstan is scheduled to perform in four sports at the Winter Olympics in PyeongChang, the country's Olympic Committee said.

Alpine Skiing

Ladies' Giant Slalom

Mariya Grigorova

Start time 07:00 am*

Men's Super Giant Slalom

Igor Zakurdayev

Start time 08:00 am*



Cross-Country Skiing

Ladies' 10km Free

Anna Shevchenko, Valeriya Tyuleneva, Yelena Kolomina

Start time 12:30 pm*

Freestyle Skiing

Ladies' Aerials

Zhanbota Aldabergenova, Akmarzhan Kalmurzayeva, Marzhan Akzhigit, Ayana Zholdas

Start time Qualification 5.00 pm*

Biathlon

Women's 15km Individual

Galina Vishnevskaya, Darya Klimina, Olga Poltoranina, Alina Raikova

Start time 5.15 pm*



Men's 20km Individual

Maxim Braun, Timur Khamitgatin, Vladislav Vitenko, Vassiliy Podkorytov.

Start time 8.20 pm*

*Astana time