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    22:53, 14 February 2018 | GMT +6

    PyeongChang 2018 Feb 15 Schedule: Team Kazakhstan to perform in four sports

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    ASTANA. KAZINFORM On Thursday, Team Kazakhstan is scheduled to perform in four sports at the Winter Olympics in PyeongChang, the country's Olympic Committee said.

    Alpine Skiing
    Ladies' Giant Slalom
    Mariya Grigorova
    Start time 07:00 am*

    Men's Super Giant Slalom
    Igor Zakurdayev
    Start time 08:00 am*

    Cross-Country Skiing
    Ladies' 10km Free
    Anna Shevchenko, Valeriya Tyuleneva, Yelena Kolomina
    Start time 12:30 pm*

    Freestyle Skiing
    Ladies' Aerials
    Zhanbota Aldabergenova, Akmarzhan Kalmurzayeva, Marzhan Akzhigit, Ayana Zholdas
    Start time Qualification 5.00 pm*

    Biathlon
    Women's 15km Individual
    Galina Vishnevskaya, Darya Klimina, Olga Poltoranina, Alina Raikova
    Start time 5.15 pm*

    Men's 20km Individual
    Maxim Braun, Timur Khamitgatin, Vladislav Vitenko, Vassiliy Podkorytov.
    Start time 8.20 pm*

    *Astana time

     

     

    Tags:
    Kazakhstan Sport PyeongChang 2018 Olympic Games Top Story
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