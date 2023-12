Qazsport TV Channel to broadcast 2021 World Wrestling Championships

NUR-SULTAN. KAZINFORM Qazsport TV Channel will broadcast the 17th edition of the World Wrestling Championships of combined events to be held from 2 to 10 October 2021 in Oslo, Norway, Kazakhstan TV and Radio Corporation JSC press service reports.

The Greco-Roman team of Kazakhstan consists of Korlan Zhakansha, Aidos Sultangali, Sultan Assetuly, Almat Kebispayev, Kaharman Kismetov, Tamerlan Shadukayev, Maksat Yerezhepov, Nursultan Tursynov, Yerulan Iskakov and Alimkhan Syzdykov.

The Freestyle Wrestling team includes Meirambek Kartbai, Adlan Askarov, Adil Ospanov, Talgat Syrbaz, Nurkozha Kaipanov, Bolat Sakayev, Azamat Dauletbekov, Alisher Yergali, Oleg Boltin.

The Women’s Wrestling team consists of Asylzat Sagymbai, Aisha Ualishan, Nulifar Raymova, Diana Kayumova, Ayaulym Kassymova, Aina Temirtassova, Zhamilya Bakbergenov, Elmira Syzdykova.