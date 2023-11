Shvedova stands 2nd in WTA ranking

ASTANA. KAZINFORM WTA issued an updated ranking, according to which Yana Fett from Croatia tops the list of champions. Yaroslava Shvedova from Kazakhstan stands the 2nd.

WTA Singles. January 4, 2016

1. Jana Fett (Croatia) – 197 points

2. Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) – 189

3. Cagla Buyukakcay (Turkey) – 163

4. Timea Babos (Hungary) – 161

5. Carolune Garcia (France) – 160

6. Yanina Wickmayer (Belgium) – 160

7. Nao Hibino (Japan) – 154

8. Naomi Osaka (Japan) – 143

9. Zhang Shuai (China) – 140

10. Luksika Kumkhum (Thailand) – 138

Source: Sports.kz