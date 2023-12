Team Kazakhstan wins big at KWU World Cup in Bulgaria

KOKSHETAU. KAZINFORM -Team Kazakhstan won big at the KWU World Cup Varna and Kamchia 2019 in Bulgaria, Kazinform reports.

Darya Pluzhnikova (-45kg Girls category), Assemay Akranbek (-50kg Girls category), Aibek Amanov (-60kg Boys category), Nurgul Saparova (-55kg Girls category), Anton Zimarev (-70kg Boys category), Madina Sautova (-50kg Women category), Yelaman Mukashev (-60kg Men category), Temirlan Zhanibek (-65kg Men category), Alexander Tronyagin (-75kg Men category)claimed gold at the champiosnhips.



Silver went to Karina Berikova (-45kg Girls category), Daneliya Akatayeva (-55kg Girls category), Ivan Melentiev (-45kg Boys category), Kydrzhan Amankan (-50kg Boys category), Yevgeniy Vassetskiy (-60kg Boys category), Anjey Kinerskiy (-65kg Boys category), Saniya Kaliahmetova (-50kg Girls category), Rumisa Majilissova (-65kg Girls category), Yegor Otchik (-55kg Boys category), Rustam Avzalov (+75kg Boys category), Gulnaz Galymzhanova (-50kg Women category), Guldana Ospanova (-55kg Women category), Elnara Togyzbayeva (-65kg Women category), Dana Kaztay (+65kg Women category), Askhat Galeev (-60 Men category), Nurken Kalauov (-65kg Men category), and Darkhan Manatbek (-80kg Men category).



Team Kazakhstan also collected 23 bronze medals.