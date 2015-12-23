09:11, 23 December 2015 | GMT +6
Three regions closed roads for bad weather
ASTANA. KAZINFORM Three regions of the country closed roads for blizzard for all types of nvehicles, Emergencies Committee of the Kazakh MIA says.
Akmola region: Zhezkazgan-Petropavlovsk (377-595 km), Zhaksy-Essil-Buzuluk (0-82 km), Kostanay-Auliekol-Surgan (232-260 km), Ekaterinburg-Almaty (856-1,000 km) and Astana-Ereimentau-Shiderti highways (16-205 km).
Pavlodar region: Astana-Ereimentau-Shiderti highway (205-259 km).
Kostanay region: Kostanay-Auliekol-Surgan (108-232 km) and Zhezkazgan-Petropavlovsk (340-259) highways.