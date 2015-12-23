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    09:11, 23 December 2015 | GMT +6

    Three regions closed roads for bad weather

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    ASTANA. KAZINFORM Three regions of the country closed roads for blizzard for all types of nvehicles, Emergencies Committee of the Kazakh MIA says.

    Akmola region: Zhezkazgan-Petropavlovsk (377-595 km), Zhaksy-Essil-Buzuluk (0-82 km), Kostanay-Auliekol-Surgan (232-260 km), Ekaterinburg-Almaty (856-1,000 km) and Astana-Ereimentau-Shiderti highways (16-205 km).

    Pavlodar region: Astana-Ereimentau-Shiderti highway (205-259 km).

    Kostanay region: Kostanay-Auliekol-Surgan (108-232 km) and Zhezkazgan-Petropavlovsk (340-259) highways.

    Tags:
    Akmola region Kostanay region Weather in Kazakhstan News Pavlodar region
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