UEFA Europa League round of 32 draw set for Monday

ISTANBUL. KAZINFORM The UEFA Europa League round of 32 draw ceremony will be held on Monday, featuring also two teams from Turkey.

Turkey's Galatasaray and Fenerbahce are among 32 teams to compete in next round in UEFA Europa League, Anadolu Agency reports.

The seeded teams -- Arsenal, Benfica, Betis, Chelsea, Dinamo Zagreb, Dynamo Kyiv, Frankfurt, Genk, Internazionale Milano, Bayer Leverkusen, Napoli, Salzburg, Sevilla, Valencia, Villarreal, Zenit -- will compete in the last 32 round -- along with unseeded teams: BATE Borisov, Celtic, Club Brugge, Fenerbahce, Galatasaray, Krasnodar, Lazio, Malmo, Olympiacos, Rapid Wien, Rennes, Slavia Praha, Sporting CP, Shakhtar Donetsk, Viktoria Plzen and Zurich.

The ceremony will be held at UEFA headquarters in Nyon, Switzerland.

Thursday night's results are as follows:

Group A: AEK Larnaca 1-5 Bayer Leverkusen, Ludogorets 1-1 Zurich

Group B: Leipzig 1-1 Rosenborg, Celtic 1-2 Salzburg

Group C: Kobenhavn 0-1 Bordeaux, Slavia Praha 2-0 Zenit

Group D: Spartak Trnava 1-0 Fenerbahce, Dinamo Zagreb 0-0 Anderlecht

Group E: Sporting CP 3-0 Vorskla, Arsenal 1-0 Qarabag

Group F: Dudelange 0-0 Real Betis, Olympiacos 3-1 Milan

Group G: Villarreal 2-0 Spartak Moskva, Rapid Wien 1-0 Rangers

Group H: Marseille 1-3 Apollon, Lazio 1-2 Eintracht Frankfurt

Group I: Besiktas 0-1 Malmo, Genk 4-0 Sarpsborg

Group J: Sevilla 3-0 Krasnodar, Akhisar 0-0 Standard Liege

Group K: Rennes 2-0 Astana, Dynamo Kyiv 0-1 Jablonec

Group L: PAOK 1-3 BATE, Vidi 2-2 Chelsea