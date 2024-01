UEFA Futsal Cup: Kairat loses to Inter, doesn't make it to 'Final Four'

ASTANA. KAZINFORM The Kazakh team failed to qualify for the Final Four of the UEFA Futsal Cup, losing in the final to the current champions - Movistar Inter 3-5.

Kairat Almaty: Higuita, Taynan, Suleimenov, Leo, Douglas Junior; Alexandre, Tayebi, Eduardo, Daniel Rosa, Zhamankulov.

Movistar Inter: Jesús Herrero, Ortiz, Pola, Ricardinho, Gadeia; Elisandro, Bebe, Rafael, Taffy, Daniel, Solano.

Goals: 0-1, min.2: Ortiz. 1-1, min.4: Alexandre. 1-2, min.5: Elisandro. 2-2, min.8: Leo. 2-3, min.16: Ricardinho. 3-3, min.21: Taynan. 3-4, min.34: Gadeia. 3-5, min.39: Gadeia.