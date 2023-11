WU 2017: Anna Shevchenko wins bronze medal in cross-country skiing mass start

ASTANA. KAZINFORM Kazakhstani athlete Anna Shevchenko has earned today a bronze medal in ladies' 15km cross-country skiing mass start (classic). Russian Liliya Vasilyeva won a gold medal and another Russian athlete Anna Nechayevskaya became a silver medalist of the event.

Winter Universiade 2017. Almaty, Kazakhstan

Cross-country skiing. Ladies. Mass start, 15km (classic)



1. Liliya Vasilyeva (Russia) - 44:09.7

2. Anna Nechayevskaya (Russia) - +2.0

3. Anna Shevchenko (Kazakhstan) - +7.8.



5. Olga Mandrika (Kazakhstan) - +48.1

8. Angelina Shuryga (Kazakhstan) - +1:48.2

10. Marina Matrossova (Kazakhstan) - +3:05.4

14. Valentina Ebel (Kazakhstan) - +3:24.3

20. Anna Stoyan (Kazakhstan) - +5:53.9.